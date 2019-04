SoVD-Frühstück

Lindwedel/Hope. Am Sonntag, 14. April, wollen die Mitglieder des Sozialverbandes Lindwedel/Hope gemeinsam frühstücken. Beginn ist um 10 Uhr in Balland`s Restaurant in Lindwedel. Bitte bei Margrit Hölscher unter Telefon (0 50 73) 14 23 anmelden.