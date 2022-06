SoVD-Kaffeetrinken

Lindwedel. DerSozialverband Lindwedel gibt bekannt: Am Mittwoch, 15. Juni, findet das erste gemeinsame Kaffeetrinken nach zweiJahren Pause statt. Treffpinkt ist wie immer um 14.30 Uhr an der Volksbank in Lindwedel. Noch ein Hinweis: Der Grillnachmittag findet am 17. August in Plesse`s Gasthof in Buchholz statt