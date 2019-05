SPD-Frühlingsfest am Leinehafen

Schwarmstedt. Der SPD Ortsverein Samtgemeinde Schwarmstedt veranstaltet am Sonnabend, 11. Mai, ab 15 Uhr ein Frühlingsfest mit Jubilarehrung im Zeichen der Samtgemeindebürgermeister- und Europawahl am Leinehafen. Für das leibliche Wohl ist mit einem europäischen Angebot gesorgt. Außerdem gibt es Aktivitäten für Kinder. Der Samtgemeindebürgermeister und Vertreter in den lokalen Gremien freuen sich auf lockere Gespräche und viele Besucher.