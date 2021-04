SPD lädt zum Dialog ein

Diesmal geht es um das Thema Gesundheitsversorgung

Heidekreis. Die nächste Dialog-Reihe wird gemeinsam mit dem SPD Ortsverein Bad Fallingbostel zu dem Thema Gesundheitsversorgung stattfinden. Wir möchten die gesamte medizinische Versorgung im Heidekreis betrachten und diskutieren, von der Pflege über stationäre und ambulante Versorgung bis zu Hospizarbeit. Gemeinsam mit Experten aus dem Gesundheitsbereich wollen wir diskutieren, was wir in unserem Heidekreis brauchen, um die Gesundheitsversorgung modern zu gestalten. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen bei der Veranstaltung mitzumachen. Die Veranstaltung läuft am 4. Mai von 18.30 bis 20 Uhr über „Zoom“. Eine Teilnahme per Telefon ist auch möglich. Interessierte werden gebeten, sich vorher per E-Mail an dialog@spd-heidekreis.de anzumelden. Dann erhalten die Teilnehmer kurz vor der Veranstaltung auch die Zugangsdaten zur Veranstaltung. Die SPD Heidekreis und der Ortsverein Bad Fallingbostel freuen sich auf den Dialog.