SPD lädt zur Radtour ein

Buchholz/Marklendorf. Die SPD Buchholz und Marklendorf lädt zur traditionellen Radtour am Sonntag, 5. September, um 12.30 Uhr ein. Anschließend wird zum gemeinsamen Grillen mit Lars Klingbeil eingeladen. Die Tour startet am Dorfgemeinschaftshaus in Buchholz und endet um 15:30 Uhr mit einem gemeinsamen Grillen am Dorfgemeinschaftshaus Buchholz. Hierbei wird auch der heimische Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil für Gespräche anwesend sein. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Fahrradtour aber auch zum Grillen eingeladen. Das Grillen findet auch bei Regen statt. Die SPD freut sich auf interessante Gespräche, Anregungen und Wünsche.