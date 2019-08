SPD-Sommerabend

Schwarmstedt/Lindwedel. Der SPD Ortsverein der Samtgemeinde Schwarmstedt lädt am Freitag,9. August, zu einem Sommerabend mit Sebastian Zinke auf den Hof von Jens Graas-Pfeifer in Lindwedel, Am Viehbruch 9 ein. Der Landtagsabgeordnete freut sich auf Gespräche bei einer Bratwurst und einem Getränk in lockerer Atmosphäre.