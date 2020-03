Spende an Diakonie für Kinder

Am 21. März wieder „tolle Hits für Kids“

Schwarmstedt. Mit dem Überschuss des Herbst-Marktes konnte jetzt durch eine Spende die Arbeit Diakonie für Kinder sowie die Schulspeisung der Brücke nach Kaliningrad unterstützt werden. Vielen Dank an alle, die diese Spenden ermöglichten.Am Sonnabend, 21. März, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr steht das Evanglische Gemeindehaus in Schwarmstedt dann wieder ganz im Zeichen von Stramplern, Kinderbekleidung und Spielsachen. Unter dem Motto „Tolle Hits für Kids“ kann für wenig Geld gut erhaltene Kleidung erworben werden. Die Kaffeestube lädt zum Verweilen ein und als Stärkung gibt es eine Bratwurst im Brötchen (solange der Vorrat reicht). Der Flohmarkt für Kinder rundet das Programm ab. Hierfür ist keine Anmeldung nötig. Sie brauchen lediglich eine Decke oder einen Tisch. Ebenso ist für den Verkauf auf dem Außengelände keine Anmeldung nötig. Es wird allerdings um eine Standspende gebeten. Der Aufbau hier beginnt ab 10.30 Uhr.Anmeldungen für den Verkauf im Gemeindehaus nimmt Birgit Arnold unter Telefon (0 50 71) 40 16 oder bb.arnold@web.de entgegen.Ein großes Dankeschön gab es von der Kleiderstube für die überaus gut erhaltenen Kleiderspenden vom letzten Markt. Auch mit dem Überschuss dieses Marktes werden die Organisatoren wieder ein Projekt, welches sich um die Belange von Kindern und Familien kümmert, unterstützen.