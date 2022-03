Spiel, Spaß, Handball in den Ferien

MTV Schwarmstedt lädt Mädchen und Jungen ein

Schwarmstedt. Die Handballsparte des MTV Schwarmstedt lädt alle Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 12 Jahren zu ein wenig Spiel und Spaß ein. Am Dienstag, 12.April dürfen von 15.30 bis 17 Uhr alle Kinder im entsprechenden Alter in die Vierfeldhalle kommen, egal ob Mitglied im Verein oder nicht. Auch ukrainische Flüchtlingskinder sind herzlich willkommen. Hallenturnschuhe und Sportkleidung sowie etwas zu trinken sollte mitgebracht werden. An verschiedenen Stationen Können Geschicklichkeit unter Beweis gestellt und der Umgang mit dem Ball verbessert werden.Bei genügend Interesse wird es zum Abschluss sicher noch ein kleines (Handball)spiel geben.