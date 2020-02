Spielenachmittag

Schwarmstedt. Der Seniorenbeirat Schwarmstedt lädt herzlich ein in sein Büro, Hauptstraße 4, am Donnerstag, 20. Februar, um 15 Uhr. Dort können in angenehmer Gesellschaft bei Kaffee, Tee und Keksen traditionelle und neue Gesllschaftsspiele gespielt und ausprobiert werden. Der Eintritt ist frei.