Spielenachmittag

Schwarmstedt. Am Sonntag, 22. August, lädt der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt um 16 Uhr in seine Räume in der Hauptstraße 4 unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam" zu einem Spielenachmittag ein. In angenehmer Gesellschaft können traditionelle und neue Gesellschaftsspiel gespielt und ausprobiert werden