Spielenachmittag

Schwarmstedt. Der Seniorenbeirat Schwarmstedt lädt Interessierte herzlich ein am Donnerstag, 25. Oktober, um 16 Uhr in seinem Büro, Hauptstraße 4 in angenehmer Gesellschaft traditionelle Gesellschaftsspiele auszuprobieren und zu spielen. Wie immer bei Kaffee,Tee und Keksen. Der Eintritt ist frei.