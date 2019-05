Spielothek überfallen

Schwarmstedt. Am Freitagabend, 26. April, gegen 23 Uhr, überfielen zwei unbekannte, maskierte Täter die Spielothek an der Moorstraße in Schwarmstedt und erbeuteten die Tageseinnahmen. Mindestens einer der beiden war mit einem Messer bewaffnet. Der 54-jährige Angestellte blieb unverletzt. Die Täter flüchteten vermutlich mit einem Pkw. Die

Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90 in Verbindung zu setzen.