Spielzeugflohmarkt in Eickeloh

Eickeloh. Am Sonnabend, 16. November, veranstaltet der Förderverein für den Kindergarten und die Kinder- und Jugendarbeit in Eickeloh – Lütje Eicken – von 14 bis 16 Uhr im Schützenhaus Eickeloh wieder den beliebten Spielzeugflohmarkt. Verkauft wird gebrauchtes, aber gut erhaltenes Spielzeug, alles auf Rädern oder auch Faschingskostüme. Alle Sachen werden vom Förderverein übersichtlich sortiert und im großen Schützensaal aufgebaut – vorbeischauen lohnt sich also in jedem Fall, denn hier kann man bestimmt schon das ein oder andere Weihnachtsschnäppchen finden. Schwangere Mütter und körperlich beeinträchtigte Käufer werden bereits ab 13.30 Uhr gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises eingelassen, damit sie in Ruhe vor der offiziellen Öffnung stöbern können. Selbstverständlich ist auch für Kaffee und Kuchen gesorgt.

Verkäuferanmeldungen per E-Mail an: flohmarkteickeloh@web.de oder ab 17. Oktober auch telefonisch unter (0 51 64) 80 21 00 oder (01 62) 6 37 17 98. Bitte gegebenenfalls Name und Telefonnummer für Rückruf/Rückfragen hinterlassen.