Sportabzeichentreff beim MTV

Schwarmstedt. Auch in diesem Jahr bietet der MTV-Schwarmstedt im Rahmen des Ferienprogramms wieder die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen zu erlangen. Im Sommer 2018 erreichten 77 Erstabsolventen, langjährige Teilnehmer sowie Familien die Auszeichnung. Trotz der ungewöhnlich heißen Temperaturen wurde mit viel Elan und Freude geübt, geprüft und geschafft! Darüber freuten sich die Prüfer und Unterstützer um Angela Baranowsky, nur durch deren Engagement und Einsatz kann das Angebot stattfinden. Auch in diesem Jahr wird wieder die Sportabzeichenaktion im Ferienprogramm angeboten, für alle Interessierten über sechs Jahre, egal ob Vereinsmitglieder oder nicht, ob Kinder oder Erwachsene, jeder ist gern gesehen und kann bis zum Ferienende laufen, springen und anderes ausprobieren, es gibt viele Möglichkeiten. Also nicht vergessen: Sportabzeichentreff ab Donnerstag, 4. Juli, mittwochs ab 17 Uhr, Sportaußenanlage an der Schule.

Weitere Infos in der Geschäftsstelle unter Telefon (0 50 71) 91 29 42.