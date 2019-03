Sportlich und Kreativ

Osterferienprogramm für die Samtgemeinde Schwarmstedt

Schwarmstedt. Um die freien Tage gestalten zu können, hat der Samtgemeinde-Jugendring Schwarmstedt (SGJR) mit einigen Vereinen und Verbänden ein kleines Programm für die Osterferien zusammengestellt. Der Flyer ist erstellt und wird gerade verteilt. Auf der Internetseite www.ferienprogramm-schwarmstedt.de kann das Programm ebenfalls eingesehen werden. Beim MTV Schwarmstedt kann auch in diesem Jahr wieder das Deutsche Sportabzeichen erworben werden, Training und Abnahme für die ganze Familie: Es beginnt mit den Schwimmprüfungen am 11. und 18. April jeweils um 17 Uhr im Hallenbad Schwarmstedt. Info und Anmeldung unter Telefon (0 50 71) 9 79 12 25. Auch ein Schnuppertraining-Basketball ist möglich: Am 15. April (15 bis 18 Uhr) und 16. April (14 bis 17 Uhr) in der KGS-Sporthalle Schwarmstedt. Info unter Telefon (0 50 71) 91 29 42, ab elf Jahren. Am 9. April gibt es ein Handball-Schnuppertraining für Mädchen ab elf Jahren. Beginn: 14 Uhr. Am 10. April von 15.30 bis 17 Uhr sind Kinder eingeladen, die Spaß haben, mit dem Ball zu spielen. In der Grundschulsporthalle kann auch geturnt und geklettert werden. Der Spielenachmittag ist für Kinder von fünf bis sieben Jahren, Info unter Telefon (0 50 71) 38 31. Auch Leichtathletik gibt es beim MTV in den Ferien: In der Grundschulsporthalle am 15. April von 16 bis 17.30 Uhr für Kinder bis neun Jahren und am 16. April von 17 bis 19 Uhr für Kinder ab elf Jahren auf der Schulsportanlage. Ein Schnuppertraining zum Kennenlernen und Ausprobieren. Carola Hartmann gibt weitere Infos unter Telefon (0 50 71) 91 21 40.Der Reiterhof Rosentalwiesen, Nienhagen, lädt ein zum Thema „…das Pferd besser verstehen“ von 10 bis 15 Uhr am 16. und am 17. April. Infos zu Kosten, freien Plätzen und Anmeldung sowie weiteren Angeboten unter Telefon (0 50 71) 80 01 28. Mit dem Schützenverein Hope kann man mit „Bogenschießen“ aktiv werden. Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 17 Uhr auf der Anlage am Hoper Bahnhof für Kinder ab sechs Jahren. Rückfragen und Anmeldung bei Stefanie Heinrich unter Telefon (0 50 73) 92 33 09.Das Hallenbad Schwarmstedt öffnet am 12. April für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren kostenfrei zum Spielnachmittag (14.30 bis 17.30 Uhr). Der Verein Alle Fun lädt zum Osterspektakel am 20. April ab 10 Uhr auf Eggers Hof, Am DRK 2 in Schwarmstedt. Zusammen mit dem Jugendparlament und der Johanniter-Jugend werden Kinderspiele angeboten und ein Flohmarkt. Die Samtgemeindebücherei Schwarmstedt hat in den Osterferien geöffnet. Lediglich am 18 und 23. April ist geschlossen.