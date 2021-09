Sprechstunde bei Gehrs

Schwarmstedt. Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs bietet seine nächste

Sprechstunde am Mittwoch, 22. September, im Rathaus Schwarmstedt, Am Markt 1, an.

Um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine Terminabsprache unter Telefon (0 50 71) 8 09 32 erforderlich.