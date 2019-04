Sprechstunde des Bürgermeisters

Schwarmstedt. Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs bietet seine nächste

Sprechstunde am Montag, 15. April, von 15 bis 17 Uhr im Rathaus Schwarmstedt, Am Markt 1, Raum 31, an. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt sich eine Terminabsprache mit Ingrid Blajus unter Telefon (0 50 71) 8 09 32.