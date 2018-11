Sprechstunde „E-Carsharing Schwarmstedt“

Schwarmstedt. Der Arbeitskreis E-Carsharing Schwarmstedt plant die Eröffnung der E-Car-Sharingstation in Schwarmstedt mit den beiden „Allerautos“ (ein Renault ZOE und ein Nissan eNV200EVALIA). Für alle, die sich für das Projekt „E-Auto teilen“ interessieren und sich mit den wichtigsten aktuellen Informationen zum Mitmachen (Mitnutzung) versorgen wollen, bietet der Arbeitskreis weitere Sprechstunden beziehungsweise einen Stammtisch für das Ausfüllen von Beitrittserklärungen und zur Klärung von Fragen an. Interessierte können ohne Anmeldung am Montag, 19. und 26. November, in der Zeit von 19 bis 20 Uhr im Seniorenbüro Schwarmstedt, Hauptstraße 4, vorbeikommen.

Auch auf der Internetseite www.allerauto.de gibt es Informationen. Anfragen, zum Beispiel für Probefahrten, sind beim Projektsprecher Schwarmstedt Jörg Zöllner unter Telefon (0 50 71) 5 15 oder per E-Mail jzschwarmstedt@online.de jederzeit möglich.