Sprechstunde und Stammtisch

Arbeitskreis E-Carsharing lädt Interessierte ein

Schwarmstedt. Der Arbeitskreis E-Carsharing Schwarmstedt möchte weitere Interessenten für die Nutzung des Allerauto gewinnen und mit den bisherigen Nutzern in Form eines Stammtisches einen Austausch über das E-Autofahren organisieren. Interessenten können ohne Anmeldung im Seniorenbüro Schwarmstedt, Hauptstraße 4, vorbeikommen. Nächster Termin ist Montag, 27. Mai, in der Zeit von 19 bis 20 Uhr. Bereits ab 18 Uhr besteht die Möglichkeit Anträge für eine Mitgliedschaft abzugeben. Dazu ist es notwendig, die Papiere wie Personalausweis und Führerschein mitzubringen. Nutzer-Interessenten können sich vorab auf der Internetseite www.allerauto.de informieren. Anfragen sind bei auch beim Projektsprecher Schwarmstedt, Jörg Zöllner, unter Telefon (0 50 71) 5 15 oder per E-Mail jzschwarmstedt@online.de möglich.