SSV Nienhagen lädt ein

Nienhagen-Gilten. Der SSV Nienhagen-Gilten lädt zur Jahreshauptversammlung am Sonnabend, 16. Oktober, um 19.30 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus Gilten ein.

Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten und der Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden auch die Ehrungen von Mitgliedern. Die Tagesordnung hängt öffentlich am Dorfgemeinschaftshaus Gilten aus und kann dort eingesehen werden. Es gelten die 3-G- Regeln.