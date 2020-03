Informationsvortrag für internationale Frauen

Heidekreis. Die Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe des Heidekreises und dieKoordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis (Koostelle) laden ein am Freitag, 20. März, um 15.30 Uhr zum nächsten Informationsvortrag für internationale Frauen „Stärken & Kompetenzen für den Beruf“. Der Vortrag findet im Kreishaus in Bad Fallingbostel, Vogteistraße 19 statt. Um Anmeldung wird gebeten.Es gibt eine ganze Reihe von wichtigen beruflichen Stärken und Kompetenzen, die Bewerber von Stellenangeboten mitbringen sollten. Diese können entscheidend dafür sein, wer bei der Vergabe eines Ausbildungsplatzes oder einer Arbeitsstelle Erfolg hat. Oftmals sind Menschen die eigenen Fähigkeiten nicht bewusst. Der Informationsvortrag zielt genau darauf ab undbeleuchtet verschiedene „Kompetenzbegriffe“, wie zum Beispiel Team- undEntscheidungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen oder Authentizität. Mithilfe eines Tests werden sie verdeutlicht und individuell herausgearbeitet.Für Fragen und Anmeldungen stehen Emma Jover Garcia von der Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe des Heidekreises telefonisch unter (0 51 62) 97 03 20 oder per E-Mail e.jovergarcia@heidekreis.de und Margitte Petersen von der Koostelle telefonisch unter (0 51 91) 97 06 12 oder per E-Mail koostelle@heidekreis.de gern zur Verfügung.