Stammtisch der Grünen

Schwarmstedt. Am 8. April um 19 Uhr, findet der zweite Stammtisch von Bündnis 90/Die Grünen bei Tepe ́s Gasthof, Kirchstraße 12 in Schwarmstedt in diesem Jahr statt. Willkommen sind alle Interessierten, egal ob „Grünen-Mitglied“ oder nicht. Wem ein Thema für die Gemeinde oder Samtgemeinde Schwarmstedt auf dem Herzen liegt, kann dieses hier sehr gerne anbringen. Mit dabei sein werden Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen aus den Fraktionen im Gemeinde- sowie Samtgemeinderat Schwarmstedt, so dass auch Fragen zu der Ratsarbeit gestellt werden können. Es wird um vorherige Anmeldung unter info@gruene-schwarmstedt.de gebeten.