„Startup – Die ersten Schritte in die Selbstständigkeit“

„Startup – Die ersten Schritte in die Selbstständigkeit“

Heidekreis. Teilnehmerinnen erfahren mehr über Grundlagen und Praxisbeispiele zur Existenzgründung beim Seminar in Soltau. Der Experte Jochen Lauenstein von den Wirtschafts-Senioren zeigt auf, was wirklich wichtig ist und wie Fehler vermieden werden. So starten Interessierte sicher und selbstbewusst in die Selbstständigkeit. Termin ist Donnerstag, 26. September, von 10 bis 14 Uhr in Soltau, Landkreisgebäude, Harburger Straße 2, 2. OG, Raum 224, Anmeldung: bis zum 19. September bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis unter Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder koostelle@heidekreis.de.