Stintfahrt

Bothmer. Die Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr bothmer fährt am Sonnabend, 28. März, zum Stint-Essen an die Elbe. Vorher wird noch die Stadt Hamburg besucht. Abfahrt ist um 9.45 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Bothmer. In Hamburg hat jeder bis 16 Uhr zur freien Verfügung. Der Bus hält bei den Landungsbrücken und am Rathaus. Anschließend geht es weiter zum Stint-Essen nach Stöckte. Rückkehr in Bothmer wird circa 20 Uhr sein. Anmeldung und Auskunft bei Manfred Cordes unter Telefon (0 50 71) 17 63 oder (01 62) 4 11 69 77.