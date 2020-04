Stoffstreifen für PINX

Schwarmstedt. Das Gebäude der Kunstschule PINX in Schwarmstedt ist seit Mitte März geschlossen; es finden bis auf Weiteres keine Kurse statt. Die Online-Kunstschule läuft aber. Jetzt ist eine besondere Aktion geplant. Jeder, der möchte, kann seine persönliche Botschaft an die Kunstschule loswerden. Ab dem 26. April liegen Stoffstreifen und Stifte in einer Kiste vor der Kunstschule PINX. Jeder kann aber auch Stoffstreifen von zu Hause mitbringen, eine Nachricht an einen Baum oder an den Zaun vor der Kunstschule binden.