Straßenausbaubeitragssatzung: Wie geht es weiter?

Buchholz. Die SPD-Ratsfraktion Buchholz/Marklendorf lädt am Dienstag, 4. Juni, um 19 Uhr alle Bürger herzlich zu einem Ortsgespräch zum Thema Straßenausbaubeitragssatzung in Plesse’s Gasthof, Schwarmstedter Straße 12 in Buchholz ein. Ein Thema, das jeden angeht.

Bürger können ihre Vorstellungen, Anregungen, Fragen und Sorgen mitteilen. Als Referent wird der Landtagsabgeordnete Sebastian Zinke teilnehmen.