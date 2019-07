Straßenfest

Schwarmstedt. Das Straßenfest Schwarmstedt findet in diesem Jahr vom 26. bis 28. Juli mitten im Ort An der Kaisereiche, in der Moor- und Marktstraße statt. Livemusik wechseln sich mit DJs ab und viele Attraktionen für Kinder sorgen für ein buntes Programm an drei Tagen. „Wir freuen uns viele Besucher und hoffen natürlich auf gutes Wetter", sieht Klaus Kramer vom Strassenfestverein als Veranstalter dem Wochenende entgegen. "Dieses Jahr arbeiten wir daran, dass wir einen Tanzboden vor der Hauptbühne haben, weil es hierzu im letzten Jahr zahlreiche Hinweise gegeben hat. Wir haben denke ich wieder ein gutes Programm auf die Beine gestellt und hoffen,dass für jeden etwas dabei sein wird." Der Strassenfestverein bedankt sich Voraus bei den Anwohnern in den Straßen für das Verständnis, dass der Ort bis tief in die Nacht in Feierlaune ist.