Straßenfest in Essel

Essel. Am Sonnabend, 24. August, laden die Esseler Vereine und die Freiwillige Feuerwehr ab 15 Uhr zum Straßenfest in der Langen Straße in Essel ein. Beste Stimmung ist bei Essen und Trinken, Spaß und Spiel und einem abwechslungsreichen Live-Musik-Programm rund um das Feuerwehrhaus sind vorprogrammiert.

Die Kids können auf dem riesigen Bungee-Jumper auf Immermanns Hof „Höhenluft schnuppern“ oder – wem das Bungee-Trampolin zu hoch hinausgeht – sich auf der großen Hüpfburg austoben. Etwas ruhiger geht es beim immer sehr beliebten Ponyreiten im Zeisigbusch zu. Am Straßenrand haben die traditionellen Flohmarktstände sicherlich das eine oder andere Schätzchen oder Schnäppchen zu bieten. Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, hier noch dabei zu sein, denn eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wie immer ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt: Im Feuerwehrhaus wird eine reiche Auswahl an leckerem selbst gebackenen Kuchen angeboten. Natürlich gibt es mit Bratwurst, Steaks, Pommes frites und Pizza eine passable Auswahl für alle, die es gern „herzhaft“ hätten. Dazu wird mit dem „Essel Bräu“ wieder das leckere herzhaft-würzige Bier der Esloher Brauerei aus dem Sauerland ausgeschenkt; hierzu wiederum gibt es viele köstliche Alternativen in Hannes’ Cocktail-Bar und das alles gibt es in Essel traditionell zu sehr moderaten Preisen.

Im Mittelpunkt des Straßenfestes steht immer die Live-Musik: Den Anfang macht traditionell der Esseler Spielmannszug, der ab 15 Uhr übers Straßenfest marschieren und musizieren wird. Im Gepäck haben die Spielleute ihr bewährtes Repertoire, aber auch neue moderne Stücke, die sie dem Publikum präsentieren wollen. Von 15.30 bis 16.30 Uhr wird erstmals in Essel die Volkstanzgruppe „Radosni“ aus der Patenstadt Miekinia der Samtgemeinde Schwarmstedt zu hören und zu sehen sein, bevor um 17 Uhr mit der Gruppe „Rock Saloon“ eine musikalische Reise durch die Musikgeschichte des Country und Rock beginnt. Mit großer Spannung erwartet ganz Essel eine Premiere: Bereits im Jahr 2018 haben sich Musiker aus Essel zusammengefunden und über Monate „heimlich geprobt“, um sich beim Straßenfest 2019 als „Essel-all-stars“ erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und – „nach dem großen Erfolg in den 90ern“ – dürfen auch „Die Doofen“ beim Esseler Straßenfest nicht fehlen. DJT in Hannes Cocktailbar und DJ TC in der Scheune der Motorradfreunde werden das abwechslungsreiche Musikprogramm abrunden.

Die Esseler Motorrad-Clique, der Reit- und Fahrverein Aller-Leine, der Sportverein Essel, die Freiwillige Feuerwehr Essel sowie der Schützenverein Essel freuen sich auf viele Gäste.