In Grindau darf gestöbert werden

Grindau. Es darf wieder gestöbert werden beim 4. Grindauer Straßenflohmarkt. Am Pfingstsonntag, 9. Juni, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr sind alle Schnäppchenjäger herzlich willkommen, um an zahlreichen Flohmarktständen das ein oder andere Stück günstig zu erwerben. An über 40 Ständen werden Trödel aller Art, Heimwerkerbedarf, Kleinwerkzeuge, Elektronik, Dekoartikel, Kinder- und Damenkleidung, Spielzeug und Fahrräder, Gartenzubehör sowie Pflanzen und vieles mehr angeboten. Auch in diesem Jahr wird wieder für das leibliche Wohl gesorgt, inklusive Eiswagen.