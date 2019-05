Straßenflohmarkt in Grindau

Grindau. Am Sonntag, 9. Juni, von 10 bis 16 Uhr findet in Grindau am Marschweg, Haferkostweg und Hohes Feld ein Straßenflohmarkt statt. In den Straßen haben die Anwohner vor ihren Häusern die Stände zum Stöbern und Trödeln aufgebaut. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.