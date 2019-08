Stress lass nach

Vortrag bei der Koordinierungsstelle

Heidekreis. Wann fängt Stress an, wann hört er auf? Ist Stress nur negativ oder kann er auch positiv sein? Welchen Einfluss hat dabei der Bewertungsstil? Welche Rolle spielen dabei die Gefühle? Wie ist man in Kontakt mit sich selbst in solchen Momenten? Der Vortrag gibt Antworten darauf. Er vermittelt die Zusammenhänge zwischen Bewertung einer Situation und dem individuellen Stressleben. Dabei wird das Grundlagenwissen in eine ganzheitliche Betrachtung eingebunden. Die Referentin lädt die Teilnehmerinnen ein zum neu denken, handeln und fühlen. Unterstützend dazu gibt es Anregungen für den privaten und beruflichen Alltag. Termin ist Dienstag, 3. September, von 17.30 bis 19.30 Uhr im Landkreisgebäude Soltau, Harburger Straße 2, Raum 305. Anmeldeschluss ist der 27. August. Veranstalter und Anmeldung: Koordinierungsstelle Frau &Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12 oder per E-Mail www.koostelle-heidekreis.de.