Täter überrascht

Schwarmstedt. Am Sonntagabend, gegen 19.20 Uhr wurden drei unbekannte Täter

dabei beobachtet, als sie versuchten, nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen

hatten, in den Verkaufsraum der KGS Schwarmstedt zu gelangen. Die Täter

flüchteten, als sie bemerkten, dass sie gesehen wurden. Der Schaden am Fenster

wird auf rund 500 Euro geschätzt.