Tag der offenen Tür

Neue Kita „Am Bornberg“ stellt sich vor

Schwarmstedt. Mit einem bunten Programm wird am Freitag, 25. Oktober, die Kindertagesstätte „Am Bornberg” in Schwarmstedt eingeweiht. Von 15 bis 18 Uhr sind alle interessierten Bürger zu einem Tag der offen Tür eingeladen, um aus erster Hand die neue Kindertagesstätte kennenzulernen. Nach der offiziellen Eröffnung durch Schwarmstedts Bürgermeisterin Claudia Schiesgeries können alle Besucher aktiv die Kita erkunden und an Führungen und an verschiedenen Aktionen in den Gruppenräumen und auf dem Spielplatz teilnehmen. Für Kinder wird ein interessantes Programm angeboten: So kann unter anderem ein Schatz gesucht und ein Windlicht gebastelt werden. Wer mag, kann sich auch schminken lassen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Gegen Spende werden Getränke und Kuchen abgegeben.