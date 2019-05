Verein Farbpalette präsentiert seine Werke

Heidekreis. Alljährlich bietet der Verein Farbpalette sein Sommerfest zum Tag des offenen Ateliers an. Der Verein präsentiert sich in diesem Jahr am Sonntag, 2. Juni, von 11 bis 15 Uhr in seinen Räumlichkeiten in Tietlingen 7. Die Mitglieder zeigen ihre neuen Werke, wobei auch neue Mitglieder mit neuen Ideen dabei sein werden. Christiane Eichler bietet für Interessierte in kurzen, circa 20-minütigen Sitzungen Portraitzeichnungen in Bleistift oder Rötel an. Kunstinteressierte sind herzlich eingeladen, diesen Tag mit den Mitgliedern der Farbpalette zu begehen. Der Verein Farbpalette hat seinen Sitz in Tietlingen 7 in der ehemaligen Kunstscheune. Er ist entstanden aus den ehemaligen Teilnehmern der Malgruppen um Monika Bittner. Unter ihrer fachlichen Anleitung finden 14-tägig und einmal monatlich am Samstag Malgruppen statt. Generell geöffnet ist das Atelier jeden Montag bis Mittwoch und einmal monatlich samstags. Infos dazu unter Telefon (0 51 61) 7 19 35.