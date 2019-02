Tageseinnahmen entwendet

Schwarmstedt. Einbrecher verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch gegen 4.30 Uhr Zugang zu einem Lokal an der Kirchstraße in Schwarmstedt und lösten dabei den akustischen Alarm aus. Sie entwendeten die Tageskasse und entkamen in unbekannte Richtung. Hinweise zum Tatgeschehen, insbesondere zu verdächtigen Personen oder

Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90

entgegen.