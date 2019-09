Tagesfahrt des SoVD Lindwedel/Hope

Lindwedel/Hope. Am Mittwoch, 18. September, findet die jährliche Tagesfahrt des SoVD Lindwedel/Hope statt. Es geht nach Quedlinburg. Abfahrt ist um 7.45 Uhr in Adolfsglück

und um 8 an der Volksbank in Lindwedel. Anmeldungen bei Margrit Hölscher unter Telefon (0 50 73) 14 23.