Fabrizio Sepe sitzt als gast auf dem roten Sessel

Heidekreis. Das jährlich stattfindende Format „Talk am Brink“ wurde im Brinkhaus als kulturelle Veranstaltung kreiert und die touristische Unternehmerpersönlichkeit Fabrizio Sepe konnte als erster Talkgastgast für den roten Sessel gewonnen werden.Vorgesehen ist bei dieser Veranstaltungsreihe, turnusmäßig wichtige und/oder interessante Personen einzuladen, die quasi „unplugged“ über sich, über ihren Betrieb und oder sich als Person beziehungsweise über ihre Tätigkeit aus dem „Nähkästchen“ plaudern oder vortragen/Lesungen vornehmen.In der konkreten Auftaktveranstaltung am Dienstag, 17. März, wird Fabrizio Sepe nach einem kleinen Empfang und einem moderierten „Warming Up“ mit gezielten Fragen sodann im Brinkhaus auf einem mit einem Spot angestrahlten Sessel neben dem Kaminfeuer Platz nehmen und moderationsfrei eigenständig kurzweilig 30 bis 45 Minuten aus seinem Leben berichten, von seinem Betrieb, seinen Interessen, seinen Vorstellungen und Zukunftsplänen.Nach dieser sehr persönlichen „Plauderei“ schließt sich eine Fragerunde des Auditoriums an, an der die Zuhörer direkt mit dem Gast in Kontakt treten und unzensiert jedwede Fragen stellen können. Selbstverständlich steht der Talkgast auch nach der Veranstaltung allen Zuhörern auch persönlich gerne für ein individuelles Gespräch zur Verfügung.Ziel ist in und für die Samtgemeinde Ahlden eine interessante Kulturveranstaltungsreihe als erweitertes lokales Angebot im bekannten Hodenhagener Brinkhaus zu starten. In der diesjährigen Veranstaltung mit dem international bekannten Tourismusunternehmer Fabrizio Sepe zudem eine gute Möglichkeit, auch für die Netzwerkpartner Aller-Leine-Tal-Tourismus-Zweckverband und den Wirtschaftsförderungsverein/Verbund Deltaland diese Veranstaltung auch als erweitertes Netzwerkangebot zu nutzen. Die Veranstaltung ist kostenfrei.Da die Sitz-und Stehplätze im Brinkhaus begrenzt sind, werden Interessenten zur internen Planung jedoch gebeten, der Samtgemeinde kurz per Mail bis zum 13. März unter woelms-samtgemeinde@ahlden.eu beziehungsweise Telefon (0 51 64) 9 70 77 33 einen Teilnahmewunsch mit Anzahl der Personen mitzuteilen.