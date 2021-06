Taschen total trendy

Taschennähkurs im Jugendhof Idingen

Idingen. Am Wochenende 12. bis 13. Juni wird im Jugendhof Idingen ein zweitägiger Taschen-Näh-Kurs angeboten. Ab Samstag früh können sich Jugendliche unter fachkundiger Anleitung einer Schneiderin eigene Taschen selber nähen. Ob nun klein, Groß, zum Umhängen, oder für einen bestimmten Anlass - die selbst genähten Taschen sind immer besser, besonders und individueller als Gekaufte. Dass das Nähen gar nicht so schwer ist, lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr schnell. Daher sind Vorkenntnisse nicht unbedingt erforderlich. Im Jugendhof stehen außerdem einige Nähmaschinen zur Verfügung. Am Sonntagnachmittag werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf jeden Fall ganz stolz ihre eigenen Nähergebnisse vorstellen können. Interessierte Jugendliche (Jungen und Mädchen) ab zwölf Jahren können sich noch unter der Telefonnummer (0 51 62) 98 98 11 oder per email (j.mehmke@jugendhof-idingen.de) über das Seminar informieren oder sich gleich anmelden.