Taschendiebe erfolgreich

Schwarmstedt. Taschendiebe entwendeten am Montag, zwischen 16.35 und 16.50 Uhr

in der Aldi-Filiale an der Celler Straße die Geldbörse eines 84-jährigen Mannes. Das Opfer wurde abgelenkt, indem eine Täterin Süßigkeiten in seinen

Einkaufswagen legte und anschließend so tat, als habe sie sich im Wagen geirrt.

Zeitgleich trat ein Mann seitlich an das im Gespräch mit seiner Komplizin befindliche Opfer heran und entnahm unbemerkt das Portmonee aus der vorderen Hosentasche. Der Schaden wird auf rund 550 Euro geschätzt.