Taschendiebstahl

Schwarmstedt. Erneut wurde ein Kunde Opfer eines Taschendiebstahls in einem

Discounter Am Mönkeberg. Am Sonnabend gegen 11.50 Uhr zogen Unbekannte unbemerkt

dessen Portemonnaie mit einem kleinen Geldbetrag und Personalpapieren darin aus

seiner Gesäßtasche. Die Polizei Schwarmstedt nimmt Hinweise unter Telefon (0 50 71) 80 03 50 entgegen.