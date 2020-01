Tatverdächtige gestellt

Buchholz/Aller. Polizeibeamte kontrollierten am Sonnabendmorgen gegen 6.40 Uhr

einen mit drei Personen besetzten Transporter, dessen Insassen im Verdacht

standen, zuvor einen versuchten Einbruch in ein Geschäftshaus an der Straße "An

der Autobahn" in Buchholz begangen zu haben. Durch die auslösende Alarmanlage

wurde das Trio verscheucht. Das Fahrzeug konnte auf der A 7, zwischen den

Anschlussstellen Mellendorf und Langehagen-Kaltenweide angehalten werden. Ein

Zeuge hatte das Fahrzeug verfolgt und die Beamten auf die Spur gebracht. Im

Fahrzeug konnten diverse Gebrauchtwagenteile, wie zum Beispiel Scheinwerfer,

Schürzen und Verkleidungen festgestellt werden. Ob es sich dabei um Diebesgut

aus anderen Taten handelt, wird aktuell überprüft. Die Gegenstände wurden

sichergestellt. Die Tatverdächtigen aus Osteuropa wurden im Anschluss an die

polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.