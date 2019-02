Teile einer Photovoltaikanlage entwendet

Gilten. Unbekannte begaben sich von Montag auf Dienstag an einem Feldweg am Eschenworther Weg in einen unverschlossenen Schweinestall und montierten drei Wechselrichter einer Photovoltaikanlage ab. Vermutlich nutzen die Täter ein Fahrzeug. Der Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in

Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90 entgegen.