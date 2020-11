Klingbeil steht am 1.Dezember bereit

Heidekreis. Am Dienstag, 1. Dezember, findet erneut eine Telefonsprechstunde des heimischen Bundestagsabgeordneten Lars Klingbeil statt. Von 13 bis 14 Uhr beantwortet der SPD-Politiker wieder alle Fragen der Bürgerinnen und Bürger aus der Region zur Corona-Pandemie und natürlich auch zu anderen Themen. „In den vergangenen Monaten haben sich so viele Menschen aus der Region wie noch nie zuvor bei mir gemeldet. Ich bin dankbar, dass sich die Bürgerinnen und Bürger an mich wenden, denn nur so kann ich ihnen bei Fragen weiterhelfen, Hinweise aufnehmen und mich für ihre Anliegen einsetzen“, erläutert Klingbeil. Der Bundestagsabgeordnete konnte so schon vielen Bürgerinnen und Bürgern aus dem Heidekreis und dem Landkreis Rotenburg ganz konkret helfen. Aber nach wie vor gebe es aufgrund der Pandemie viel Klärungsbedarf und Klingbeil will deshalb weiter ansprechbar sein. Auch bei anderen Themen als Corona will der SPD-Politiker gute Lösungen für die Region durchsetzen. Wer an der Telefonsprechstunde interessiert ist, wird gebeten, sich per Mail an lars.klingbeil@bundestag.de mit Fragen, Hinweisen und Anliegen sowie der Telefonnummer anzumelden.