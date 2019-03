Test-Fest der Musikschule

Schwarmstedt. Wie sehen eigentlich die Instrumente von Nahem aus? Wie klingen sie? Wie heißen sie? Und wie fühlt es sich an, wenn man selber Töne zu produzieren versucht?

Diesen Fragen können alle Interessierten am Sonnabend, 23. März, in Schwarmstedt nachgehen. Ab 14 Uhr findet dort in den Räumen des Uhle-Hofes, Unter den Eichen 2 das diesjährige Test-Fest der Heidekreis-Musikschule statt. Lehrkräfte der Heidekreis-Musikschule stehen zur Verfügung, damit unter ihrer Anleitung die ersten Versuche mit den verschiedenen Instrumenten gemacht werden können. Natürlich sind Jugendliche und Erwachsene angesprochen, erste Eindrücke über die Instrumente und ihre Spielweise zu bekommen. Außerdem gibt es einen Info-Stand, an dem man sich für Schnuppertermine und Unterrichte vormerken lassen kann. Zum Abschluss des Nachmittags gibt es um 15.30 Uhr ein Schülervorspiel iim Uhle-Hof. Hier kann man dann beobachten, wie ein Instrument nach einiger Übezeit klingen kann. Der Eintritt ist frei, die Musikschule hofft auf viele neugierige und interessierte Besucher. Infos unter Telefon (0 50 71) 51 09 51, E-Mail schwarmstedt@heidekreis-musikschule.de.