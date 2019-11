Vorverkauf von Lainespielgruppe beginnt am 29. November

Lindwedel. Es gibt wieder Theater in Lindwedel. Am 1. und 2. Februar sowie am 8. und 9. Februar 2020 öffnet sich der Vorhang in der Schulsporthalle in Lindwedel. Aufgeführt wird dieses Mal eine Kriminalkomödie mit dem vielversprechenden Titel „Halbpension mit Leiche". Der Vorverkauf beginnt offiziell am Montag, 2. Dezember, beim Hotel-Restaurant Balland´s und beim Getriebenotdienst Marquardt in Lindwedel.Am Freitag vor dem 1. Advent, 29. November, findet in Lindwedel auf dem Marktplatz beim NP-Markt der schon traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Auch Lampenfieber ist wieder mit einem Stand vertreten. Neben heißen Getränken besteht die Möglichkeit, sich vorab mit Eintrittskarten fürs neue Stück einzudecken. Es wäre doch bestimmt für den einen oder anderen ein schönes Weihnachtsgeschenk, um seine Lieben mit Theaterkarten zu verwöhnen. Das Team von „Lampenfieber" freut sich auf eine schöne und vorweihnachtliche Veranstaltung mit ganz vielen lieben und treuen Gästen.