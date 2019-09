Flohmarkt rund um das Gemeindehaus am 5. Oktober

Schwarmstedt. Am Sonnabend, 5. Oktober, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr öffnen sich wieder die Türen des evangelischen Gemeindehauses in Schwarmstedt zum Second-Hand-Markt „Tolle Hits für Kids“. Der Termin wurde vom 28. September auf den 5. Oktober verlegt. Die Anmeldung für Verkäufer beginnt ab dem 14. September um 10 Uhr bei Annegret Bartling telefonisch unter (0 50 71) 27 61 oder auch per E-Mail an annegret.bartling @web.de. Eine Anmeldung auf dem Außengelände ist nicht nötig. Bitte aber die Aufbauzeiten ab 10Uhr beachten.Die Flohmarktkinder können ihre Decke oder ihren Tisch ebenfalls ohne Anmeldung auf dem Außengelände ausbreiten. Ab 12.30 Uhr gibt es die beliebte Bratwurst im Brötchen solange der Vorrat reicht. Die Cafeteria lädt mit Waffeln sowie Kaffee und selbst gebackenem Kuchen während und nach der Schnäppchenjagd zum Verweilen ein. Das Angebot im und vor dem Gemeindehaus reicht von Erstausstattung, Kinderbekleidung, Kinderwagen, Hochstühlen bis hinzu Spielsachen.