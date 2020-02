Tolle Hits für Kids

Secondhand-Markt rund um das Gemeindehaus

Schwarmstedt. Herzlich lädt das Secondhand-Markt-Team am Sonnabend, 21. März, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr ins evangelische Gemeindehaus, Hauptstraße 3a in Schwarmstedt zum Frühjahrs-Secondhand Markt ein. Die Anmeldung für Verkäufer beginnt bereits ab dem 29. Februar um 10 Uhr, wieder bei Birgit Arnold, unter der Telefonnummer (0 50 71) 40 16 oder gern auch per E-Mail bb.arnold@web.de. Für einen Verkaufsstand auf dem Außengelände sowie für den Kinderflohmarkt ist keine Anmeldung erforderlich. Das Angebot reicht von gut erhaltener Baby- und Kinderbekleidung, Spielsachen bis Kinderwagen und vielem mehr. Ein Besuch lohnt sich. Die Bratwurst im Brötchen, Waffeln sowie Kaffee und Kuchen runden das Angebot ab und laden zum Verweilen in die Cafeteria ein.