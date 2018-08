Tolle Hits für Kids

Herbst-Secondhand-Markt in Schwarmstedt

Schwarmstedt. Nicht wie bisher angekündigt am 22. September, sondern am 29. September lädt der Diakonieausschuss der evangelischen Kirchengemeinde Schwarmstedt wieder in altbewährter Weise zum Secondhand-Markt „rund ums Kind“ ein in das evangelische Gemeindehaus, Hauptstraße 3a. Das Gemeindehaus öffnet die Türen für Käufer jetzt bereits von 13 bis 16 Uhr für die Schnäppchenjagd. Verkäufer im Gemeindehaus können ab 12 Uhrihre Stände aufbauen. Auf dem Außengelände beginnt der Aufbau jetzt erst ab 10.30 Uhr. Wie bisher ohne Anmeldung, gegen eine Standspende. Anmeldungen für Verkäufer im Gemeindehaus nimmt Birgit Arnold ab dem 15. September ab 9.30 Uhr telefonisch unter (0 50 71) 40 16 oder per E-Mail bb.arnold@web.de entgegen. Das Angebot im und vor dem Gemeindehaus reicht von Kinderbekleidung, Erstausstattung, Kinderwagen, Buggys, Hochstühlen, Autositzen über Kinder-Fahrradsitzen bis hin zu Spielwaren.Bereits ab 12.30 Uhr kann man sich auf dem Außengelände mit einer Bratwurst stärken (so lange der Vorrat reicht) und in der Kaffeestube werden wieder lecker Kuchen und Getränke angeboten und dort wartet für Kinder eine Malecke. Waffeln gehören ebenso zum Angebot sowie der Flohmarkt von Kindern für Kinder. Hier können ausschließlich Kinder ohne Anmeldung eine Decke oder Tisch ausbreiten und ihre ausgedienten Spielsachen verkaufen.