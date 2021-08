Tour durch den Heidekreis

Impfbus am Dienstag vor Rewe

Schwarmstedt. Am Dienstag, 10. August, wird der Corona-Impfbus des Impfzentrums Heidekreis zum ersten Mal seine Tour durch den Landkreis starten und an zentralen und gut erreichbaren Orten Station machen. Dieses niederschwellige Angebot für eine Corona-Erstimpfung ist für Personen ab 18 Jahren gedacht, die sich spontan und ohne Anmeldung impfen lassen wollen. Mitzubringen ist ein gültiger Ausweis und falls vorhanden ein Impfpass.An Bord sind je nach Verfügbarkeit die Impfstoffe Biontech, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson. Der erste Halt des Impfbusses ist in Schwarmstedt am Mönkeberg 4 bei Rewe. Die Haltedauer ist von 9.30 bis 15 Uhr geplant. Die Zweitimpfungen für diese Personen, ausgenommen beim Impfstoff Johnson & Johnson, werden auch vor Ort durchgeführt, so den Heidekreis in seiner Mitteilung.