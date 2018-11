Traditioneller Adventsbasar

Buntes weihnachtliches Programm am 7. Dezember an der KGS

Schwarmstedt. Am Freitag, 7. Dezember, also am Freitagnachmittag findet in der Zeit von 15 bis 18 Uhr an der Wilhelm-Röpke-Schule, KGS Schwarmstedt, wieder ein Adventsbasar statt.Viele Klassen und Gruppierungen werden auch in diesem Jahr wieder dabei sein und den Besuchern ein buntes weihnachtliches Fest präsentieren. Musik, Schmalzkuchen, Kekse, Waffeln, Lebkuchenherzen, Zuckerwatte, Popcorn, weihnachtliche natürlich alkoholfreie Getränke und der obligatorische Kaffee mit selbst gebackenen Torten und Kuchen werden genauso angeboten wie diverse Bastelarbeiten.Und wer noch alte Handys zu Hause liegen hat, kann sie zum Recycling mitbringen.Wie immer wird die Hälfte des Erlöses gespendet, auf jeden Fall an das Patenkind der Schule, aber auch an andere Institutionen, die damit Gutes tun. 2017 erhielt die Schwarmstedter Tafel, die von einer Arbeitsgruppe der örtlichen St.-Laurentius-Gemeinde betreut wird, so viel Geld, dass man sich die dringend notwendigen neuen Reifen für den Transporter kaufen konnte. Ein stolzes Ergebnis, das Gebern und Empfängern viel Freude gemacht hat. Auch in diesem Jahr hoffen alle, dass viele Menschen, Besucher und Akteure, ihren Spaß haben und gleichzeitig Gutes tun. Ein Bummel über den Adventsbasar lohnt sich auf jeden Fall. Die Schule freut sich auf viele Besucher. Zum Schluss ein Tipp für diejenigen, die genau wissen wollen, wann die Bläsergruppen, die Tanzpräsentation der 10G1, die Sängerinnen aus dem Team von Olli Kracke oder Moritz Reusch auf der Bühne sind: Den Programmablauf findet man direkt vor der Veranstaltung auf der Homepage der Schule http://kgs-schwarmstedt.de.